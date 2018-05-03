Torunoğulları  Yıldırım'ın listesine mi giriyor?

İSTANBUL, (DHA)-FENERBAHÇE\'NİN 2-3 Haziran\'da yapacağı kongre öncesi başkan adayları Aziz Yıldırım ile Ali Koç\'un listesi de yavaş yavaş netleşiyor. Mevcut Başkan Yıldırım\'ın yönetimini, her kesimden olumlu tepki gören isimlerden kurması bekleniyor. Özellikle Hollanda, Almanya gibi ülkelerde Fenerbahçe adına mesai harcayan Edelstaal Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları\'nın, Yıldırım\'ın listesinden yönetime gireceği öğrenildi. Ertan Torunoğulları\'nın, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları\'nın kardeşi olması da Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki süren sahadaki ezeli rekabetin, yönetimlerine de taşınacağı şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün 2-3 Haziran\'da yapacağı Olağan Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım ile Ali Koç\'un yönetime alacağı isimler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Aziz Yıldırım\'ın mevcut yönetimin büyük çoğunluğunu değiştireceği öğrenildi. Yıldırım\'ın yurt dışında yaşayan ve kulüp içerisinde aktif olan bir kişiyi yönetime alacağı öğrenildi. Hollanda\'da yaşayan ve özellikle Almanya\'ya da hakim olan Edelstaal Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları\'nın Yıldırım\'ın listesinden yönetime gireceği öğrenildi.

\'HEDEF 1 MİLYON ÜYE\' KAMPANYASINDA DA ETKİNDİ

Ertan Torunoğulları, Yıldırım\'ın başlattığı \"Hedef 1 milyon üye\" kampanyasında çok etkin bir rol aldı. Torunoğulları\'nın Ajax-Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde 50\'ye yakın Fenerbahçeliyi kongre üyesi yaptı. Torunoğulları daha sonraki günlerde Almanya\'daki kampanyaya da çok sayıda isim yönlendirdi.

ABİ-KARDEŞ REKABETİ

Ertan Torunoğulları\'nın Fenerbahçe yönetimine girmesi ayrı bir rekabete daha sahne olacak. Torunoğulları\'nın ağabeyi Erdal Torunoğulları şu anda Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ertan Torunoğulları\'nın yönetime girmesi durumunda, iki takım arasındaki yeşil sahalardaki rekabet yönetime de taşınmış olacak.

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