T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Tornadolar yola çıkıyor

Almanya'nın Tornado keşif uçakları bugün Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Ancak Suriye hava sahasındaki karışıklık, çarpışma endişelerini yeniden gündeme getirdi.

08 Aralık 2015 10:49

Almanya'nın IŞİD örgütüyle mücadeleye katılmak için öngördüğü altı adet Tornado tipi keşif uçağının bir kısmı bugün Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu uçakların kısa bir süre içerisinde de İncirlik'ten havalanıp Suriye üzerindeki misyonuna başlaması planlanıyor. Ancak Suriye hava sahası üzerindeki karmaşık durum bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.

Sol Parti'nin savunma uzmanı Alexander Neu, Suriye hava sahasında çarpışma tehlikesinin arttığını söyledi. tagesschau.de haber portalına açıklamada bulunan Alexander Neu, Suriye hava sahasında ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, Rusya ve Suriye'ye ait savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarının görev yaptığına dikkat çekti. Bunlar arasında yeterli koordinasyonun olmadığına işaret eden Neu, bunun çarpışma ihtimalini arttırdığını vurguladı.

Gabriel, Suriye misyonuna açıklık getirdi

Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Viyana sürecinde Suriye için bir siyasi çözüme varılana kadar terör örgütü IŞİD'in ilerleyişini önlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Diplomatik alanda ilk başarıların elde edildiğine dikkat çeken Sigmar Gabriel, çözüme varılmasının zaman alacağını kaydetti.

Ilımlı muhalifler, Kürtler ve Suriye ordusunun bir uzlaşmaya vardıktan sonra terör örgütüne karşı ortak mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Gabriel, "Ortak mücadele başlayana kadar IŞİD'in kontrolü altında tuttuğu toprakları daha da genişletmesine engel olmalıyız" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya TornadoTürkiyeSuriyeAlmanyaIŞİDTornadoPartiAlexander Neu SuriyeABDRusyaNeuAlmanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ViyanaSigmar GabrielKürtlerGabrielDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24