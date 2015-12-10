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Dünya
Deutsche Welle

Tornadolar İncirlik'e indi

Alman Ordusu'na ait iki Tornado keşif uçağı İncirlik'teki NATO üssüne indi. Uçaklarla birlikte İncirlik'e 40 Alman askeri de gönderildi.

10 Aralık 2015 21:39


Tornadoların İncirlik'e intikal etmesiyle Alman Ordusunun Suriye misyonu da resmen başlamış oldu. Tornadolara bir nakliye bir de yakıt ikmal uçağı eşlik etti. Dört Tornado uçağınının daha önümüzdeki günlerde İncirlik'e gönderileceği açıklandı. Söykonusu tornadolar ocak ayında Suriye üzerinde keşif uçuşlarına başlayacak. Almanya IŞİD'e yönelik operasyonlarda uluslararası koalisyona keşif uçaklarıyla destek olurken, bombardımana katılmayacak. Suriye sınırı İncirlik'e yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor.

Almanya ayrıca bir fırkateyni de Suriye açıklarına gönderdi. "Augsburg" fırkateyni Doğu Akdeniz'deki Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'u koruma görevine başladı. Alman yakıt ikmal uçağı da müttefik bombardıman uçaklarının daha uzun süre havada kalabilmesine yardımcı olacak.

Tezkere Fransa'nın talebiyle geçti

Almanya'da Federal Meclis, ordunun IŞİD'le mücadele operasyonlarına katılmasını öngören tezkereyi önceki hafta onaylamıştı. Paris'teki terör saldırıları nedeniyle Fransa'nın IŞİD ile mücadelede yardımını istediği Almanya, Suriye'deki uluslararası koalisyonu desteklemek amacıyla bölgeye asker, bir fırkateyn ve Tornado tipi askeri keşif uçakları gönderme kararı almıştı.

Hükümetin Suriye tezkeresi muhalefetteki Sol Parti ile Yeşiller partisinin temsilcilerinin yanı sıra Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek tarafından da eleştirilmişti. Mazyek, teröre karşı en iyi ve en güçlü silahın, silah sevkiyatlarının durdurulması olacağını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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