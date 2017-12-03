T24 LogoT24 Logo
Spor

Toplu Sonuçlar

Süper Lig, TFF 1'inci, 2'nci ve 3'üncü lig karşılaşmalarında günün sonuçları şu şekilde; İSTANBUL,(DHA) SÜPER LİG Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - 0 Kardemir Karabükspor - Göztepe: 0 - 1 Beşiktaş  - Galatasaray: 3 - 0 TFF 1

03 Aralık 2017 01:50

Süper Lig, TFF 1\'inci, 2\'nci ve 3\'üncü lig karşılaşmalarında günün sonuçları şu şekilde;

İSTANBUL,(DHA)

SÜPER LİG
Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - 0
Kardemir Karabükspor - Göztepe: 0 - 1
Beşiktaş  - Galatasaray: 3 - 0

TFF 1. LİG
Ankaragücü - Ümraniyespor: 2 - 1 
Çaykur Rizespor - Denizlispor: 3 - 2
Samsunspor - Eskişehirspor: 0 - 4

2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP
Sancaktepe Belediyespor - Hatayspor: 2 - 0    

2\'NCİ LİG BEYAZ GRUP    
Bugsaş Spor - Fatih Karagümrük: 2 - 1
Pendikspor - Nazilli Belediyespor: 2 - 0

3\'ÜNCÜ LİG 1\'İNCİ GRUP
Halide Edip Adıvar SK - Kemerspor 2003: 2 - 0
Yeni Altındağ Bld. - Düzcespor: 0 - 1    

3\'ÜNCÜ LİG 2\'NCİ GRUP 
1461 Trabzon - Diyarbekirspor: 0 - 0    
Kırıkhanspor - Tire 1922: 1 - 2    

3\'ÜNCÜ LİG 3\'ÜNCÜ GRUP 
Kocaelispor - Karacabey Birlikspor: 0 - 0    

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper Lig TFFLİG Teleset Mobilya AkhisarsporEvkur Yeni MalatyasporKarabüksporGöztepeGalatasarayLİG AnkaragücüRizesporDenizlisporEskişehirsporLİG KIRMIZI GRUP Sancaktepe BelediyesporHataysporLİG BEYAZ GRUPSporFatih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24