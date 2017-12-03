Toplu Sonuçlar

Süper Lig, TFF 1\'inci, 2\'nci ve 3\'üncü lig karşılaşmalarında günün sonuçları şu şekilde;
İSTANBUL,(DHA)
SÜPER LİG
Teleset Mobilya Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 - 0
Kardemir Karabükspor - Göztepe: 0 - 1
Beşiktaş - Galatasaray: 3 - 0
TFF 1. LİG
Ankaragücü - Ümraniyespor: 2 - 1
Çaykur Rizespor - Denizlispor: 3 - 2
Samsunspor - Eskişehirspor: 0 - 4
2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP
Sancaktepe Belediyespor - Hatayspor: 2 - 0
2\'NCİ LİG BEYAZ GRUP
Bugsaş Spor - Fatih Karagümrük: 2 - 1
Pendikspor - Nazilli Belediyespor: 2 - 0
3\'ÜNCÜ LİG 1\'İNCİ GRUP
Halide Edip Adıvar SK - Kemerspor 2003: 2 - 0
Yeni Altındağ Bld. - Düzcespor: 0 - 1
3\'ÜNCÜ LİG 2\'NCİ GRUP
1461 Trabzon - Diyarbekirspor: 0 - 0
Kırıkhanspor - Tire 1922: 1 - 2
3\'ÜNCÜ LİG 3\'ÜNCÜ GRUP
Kocaelispor - Karacabey Birlikspor: 0 - 0