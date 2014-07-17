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Deutsche Welle

Toni Kroos Real Madrid‘de

İspanyol devi Real Madrid, Bayern Münih’in Dünya Şampiyonu milli futbolcusu Toni Kroos’u kadrosuna kattı. Transfer haberi Bayern Münih kulübü tarafından da açıklandı.

17 Temmuz 2014 17:48


Bundesliga'nın şampiyonluk rekortmeni ekibi Bayern Münih'te başarılı bir şekilde forma giyen Toni Kroos, yeni sezondan itibaren Real Madrid için ter dökecek. Bavyera ekibi tarafından Dünya Şampiyonu unvanlı milli futbolcusunun İspanyol kulübüne transferi perşembe sabahı resmen doğrulandı.

24 yaşındaki oyuncunun 2015'e kadar olan sözleşmesinin uzatılması konusunda Dünya Kupası öncesi kulübüyle yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Bayern kulübünden yapılan açıklamaya göre Kroos Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile altı yıllık sözleşme imzaladı. İspanyol basınındaki haberlerde Madrid ekibinin Kroos'un transferi için Alman kulübüne 30 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor.

Bayern Münih kulübü yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge “Toni Kroos'a Münih'te geçirdiği süre için minnettarız. Birlikte büyük başarılara imza attık. Ona ve ailesine Madrid'de ve Real kulübünde başarılar dileriz“ açıklamasında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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