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Tomarza'da çerezlik kabak hasadı

TOMARZA (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde çiftçiler, çerezlik kabak çekirdeğinin hasadına başladı

08 Ekim 2018 18:35

TOMARZA (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ\'nin Tomarza ilçesinde çiftçiler, çerezlik kabak çekirdeğinin hasadına başladı. Kabak Çekirdeği Üreticiler Birliği eski Başkanı Metin Doğan Karalar, \"Bu sene çerezlik kabak çekirdeğinin taban fiyatı 7- 8 TL, tavan fiyatı ise 9- 10 TL\" dedi. 
Tomarza\'da, son yıllarda artan çerezlik kabak çekirdeği yetiştiriciliği, önemli gelir kaynağı haline geldi. Kıraç ve sulu topraklarda yetişen kabaklar, patozlarda çekilip, çekirdeklerinden ayrılıyor. Ayrılan çekirdekler ise kurutulup, elendikten sonra pazarlanıyor. Kabak Çekirdeği Üreticiler Birliği eski Başkanı Karalar, \"2017 yılı kabak hasadında çerezlik kabak çekirdeğinin 1 kilogram taban fiyatı; 9- 10 TL tavan fiyatı ise 13- 14 TL civarlarında olurken, maalesef bu sene çerezlik kabak çekirdeğinin taban fiyatı 7- 8 TL, tavan fiyatı ise 9- 10 TL civarında bulunuyor. Maliyetler artarken, ürettiğimiz ürünün değerinin düşmesi biz çiftçileri zora sokmaktadır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu vesile ile 2018 yılı kabak hasadının ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı ve bereketli olmasını temenni ederiz\" diye konuştu. 

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