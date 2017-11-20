T24 LogoT24 Logo
Spor

Tolga Demirer'e son görev

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - MANİSA'da önceki gün Veteran Voleybol Atatürk Ege Kupası maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İzmirli veteran voleybolcu Tolga Demirer, son yolculuğuna uğurlandı

20 Kasım 2017 18:22

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - MANİSA\'da önceki gün Veteran Voleybol Atatürk Ege Kupası maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İzmirli veteran voleybolcu Tolga Demirer, son yolculuğuna uğurlandı. Alsancak Hocazade Camisi\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Demirer\'in yakınları katıldı. 49 yaşında hayata gözlerine yuman eski voleybolcu Tolga Demirer\'in cenazesinde büyük üzüntü yaşayan eşi Nuran Demirer ve oğlu Demir\'i yakınları teselli etti. Demirer\'in naaşı Urla Yeni Mezarlığı\'na defnedildi. Mimar olan Tolga Demirer, Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulübü\'nde voleybol şube başkanlığı da yapıyordu. Cenazeye Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da katıldı.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHAMANİSAVeteran Voleybol Atatürk Ege KupasıTolga DemirerAlsancak Hocazade CamisiDemirerNuran DemirerDemirUrla Yeni MezarlığıMimarTolga Demirer Bornova Anadolu Lisesi Spor KulübüCenazeye Ege Bölgesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24