Tolga Demirer'e son görev

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - MANİSA\'da önceki gün Veteran Voleybol Atatürk Ege Kupası maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İzmirli veteran voleybolcu Tolga Demirer, son yolculuğuna uğurlandı. Alsancak Hocazade Camisi\'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Demirer\'in yakınları katıldı. 49 yaşında hayata gözlerine yuman eski voleybolcu Tolga Demirer\'in cenazesinde büyük üzüntü yaşayan eşi Nuran Demirer ve oğlu Demir\'i yakınları teselli etti. Demirer\'in naaşı Urla Yeni Mezarlığı\'na defnedildi. Mimar olan Tolga Demirer, Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulübü\'nde voleybol şube başkanlığı da yapıyordu. Cenazeye Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da katıldı.

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