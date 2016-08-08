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Deutsche Welle

Tolga Ciğerci Galatasaray'da

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci, Sarı-Kırmızılı ekibe transferi için son görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gitti. GS'nin Ciğerci'yi 4 yıllığına renklerine katması bekleniyor.

08 Ağustos 2016 15:35


"Bild" gazetesinin haberine göre, Hertha Berlin'in menajeri Michael Preetz 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gittiğini doğruladı. Cigerci'nin bugün sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi. "Bild", Galatasaray'ın Hertha Berlin'e Ciğerci için 3 milyon Euro bonservis, oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.

Galatasaray Kulübü bildirimde bulundu

Medyada yer alan haberlere göre Galatasaray Kulübü de Ciğerci'nin transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tolga Ciğerci'nin kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Hertha BSC Berlin ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. Orta saha oyuncusunun 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Maç başına ortalama 13 kilometre koşuyor

Tolga Ciğerci, profesyonel futbol kariyeri sırasında VfL Wolfsburg ve Borussia M'gladbach'ta oynadı. 2013-14 sezonundan bu yana Hertha Berlin'de görev yapıyor. Orta alanda savunma ağırlıklı oynayan Ciğerci, maç başına koştuğu ortalama 13 kilometre ile dikkat çekiyor. Önce U19 ve U20 Alman milli takımlarında forma giyen Tolga Ciğerci daha sonra Türk milli takımını tercih etmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in Tolga Ciğerci'nin transferinde ısrarıyla etkili olduğu belirtiliyor.

Eren Derdiyok imzayı attı

Galatasaray, Kasımpaşa'dan transfer ettiği golcü Eren Derdiyok ile geçen hafta resmi imza atarak futbolcuyu resmen Sarı-Kırmızılı renklere bağlamış ve golcü arayışına son vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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