Tokyo sallandı



6 büyüklüğündeki deprem 17 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yerel saatle 05.18'de meydana gelen depremin merkez üssü Tokyo'nun güneyindeki Izu Oshima Adası açıklarında, 15 kilometre derinlikte saptandı.

Tsunamiye neden olan 2011 mart ayındaki depremden bu yana en şiddetli sarsıntının kaydedildiği belirtildi.

9 büyüklüğündeki deprem 18 binden fazla kişinin ölümüne yol açmış, Fukuşima nükleer faciasını tetiklemişti.

Nükleer felaket sonrası bölgeden yüz binlerce kişi tahliye edilmişti. Fukuşima nükleer santralinin işleticisi Tepco şirketi, tesisin dünkü sarsıntıdan etkilenmediğini duyurdu.

Deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya her yıl şiddetli depremlerle sarsılıyor.

Binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesini şart koşan düzenlemeler, hasar ve kayıp sayısının diğer ülkelere kıyasla düşük kalmasını sağlıyor.