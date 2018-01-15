TOKİ'den ev sahibi oldular

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - BAŞBAKANIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya\'nın Sarayönü ilçesinde yaptırılan konutların kurası çekildi. Ömer Faruk Gül (34), yeni doğan bebeği kendi evinde büyüyeceği için mutlu olduğunu söyledi.

TOKİ tarafından Konya\'nın Sarayönü ilçesinde yaptırılan \'2+1\', \'3+1\' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Belediye Düğün Salonu\'nda düzenlenen kura çekilişine katılanlar, kendilerine çıkacak daireleri meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimi sonunda 853 kişinin daireleri belirlendi. TOKİ\'den ev sahibi olan Ömer Faruk Gül, \"Yeni evlendim kiralık bir evde yaşıyordum. Yakın zamanda da bir bebeğimiz oldu. Onun şansına kuraya katıldık zemin kat çıktı. Ev sahibi olduğumuz için mutluyuz\" dedi.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ilçe de müstakil evde yaşamanın zor olduğunu söyleyen Kamile Tokgöz ise şöyle dedi:

\"Müstakil evde yaşıyorduk. Buranın kışı da çetin geçtiği için TOKİ\'de rahat edeceğimizi düşündük. Bize de 4\'üncü kat çıktı. Ev sahibi olmak çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin.\"



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