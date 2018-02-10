Tokat'ta erik ağaçları çiçek açtı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta erik ağaçları hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredince çiçek açtı.

Tokat\'ta kış mevsiminde 15 dereceyi bulan hava sıcaklıkları nedeniyle erik ağaçları çiçek açtı. Güryıldız beldesinde çiftçilik yapan Sedat Demircan (26) fidanlıkta çeşitli meyve ağaçlarının olduğunu, fakat havaların sıcak gitmesinden dolayı, erik ağaçlarının çiçek açtığını ifade ederek, \"Bu çiçeklerin hiçbiri yazın meyve vermeyecek. Şu an bile baktığımızda çiçeğin içerisindeki tomurcuklar yanmış durumda. Bundan sonra havalar her ne kadar sıcak gitse, çiçekler açsa bile önümüzde bir mart ayı var. Havalar tekrar soğuyacak. Bu ağaçların çiçekleri hepsi dökülecek. Meyvesini kaybedecek. Normalde erik ağaçlarının nisan ayında çiçek açması lazım. Yazın hasat zamanında kalite ve verim anlamında düşüş olacaktır\" dedi.

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