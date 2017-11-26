Tokatspor-Sarıyer: 2-0

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Tolga Sancak (xxx), Tolga Dede (xx), Kerem Yükünç (xx)

TOKATSPOR: Akın (xx)- Hasan (xx), Murat (xx), Ömercan (xx), Ali Kemal (xxx), Alperen (xxx), Burak (xx) (Dk.86 Emin), Mehmet (xx), Yaşar (xx) (Dk.76 Ercüment xxx), Recep (xxx), Batuhan (xx) (Dk.77 Emre Hasan xx)

SARIYER: Serdar (xx)- Serkan (xx), Sabutay Alper (xx) (Dk.62 Fatih xx), Hüsnü (xx), Fırat (xx), Ali (xx) (Dk.76 Hakan xx), Alim (xx), Bertul (xx) (Dk.58 Emrah xx), Günay (xxx), Yaser (xx), Erkut (xx)

GOLLER: Dk 57 Ali Kemal, Dk. 93 Ercüment (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Hüsnü (Sarıyer)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Tokatspor kendi sahasında Sarıyer\'i 2-0 yendi.

20’nci dakikada Hüsnü ile gelişen Sarıyer atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Günay’ın sert vuruşuyla top az farkla auta çıktı.

28’inci dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Yaser’in kafa vuruşunda top kaleci Serdar’da kaldı.

57’nci dakikada Ali Kemal’in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Alperen’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

79’uncu dakikada Tokatspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ercüment’in sert vuruşunda top kale direğine çarparak dışarı çıktı.

90+3’üncü dakikada Alperen’in vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Ercüment’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

Maç Tokatspor’un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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