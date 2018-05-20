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Tokat'a şehit ateşi düştü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit düşen piyade ulaştırma er Recep Yıldırım’ın (21) acı haberi, Tokat'taki baba ocağına ulaştı

20 Mayıs 2018 21:39

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesinde şehit düşen piyade ulaştırma er Recep Yıldırım’ın (21) acı haberi, Tokat\'taki baba ocağına ulaştı.
Doğubayazıt\'ta askeri aracın geçişi sırasında, PKK\'lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden piyade ulaştırma er Recep Yıldırım’ın şehadet haberi, Erbaa ilçesine bağlı Pınarbeyli köyündeki babaevine ulaştırıldı. Köyde yaşayan Saliha- Duran Yıldırım çiftine acı haberi Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkan Hüseyin Yıldırım ve askeri yetkililer verdi. Haberi alan aile fertleri ve yakınları, büyük üzüntü yaşadı.
Bekar olan şehit erin, 5 çocuklu Yıldırım ailesinin en küçüğü olduğu ve terhisine 70 gün kaldığı öğrenildi. Haberin duyulmasının ardından çok sayıda kişi, baş sağlığı için şehidin evine akın etti. Şehidin evine ve sokağına, Türk bayrakları asıldı.
Yarın kente getirilmesi planlanan şehit er Recep Yıldırım\'ın cenazesi, ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından köyünde toprağa verilecek.

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