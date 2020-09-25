Tokat'ta AVM'de yangın

Tokat'ta bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Tokat'ta Çevre Yolu Bedestenoğlu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören polis ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Polis ekipleri, çevre yolunu araç trafiğine kapatarak bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına başladı. Diğer kuruluşlardan da yangın söndürme çalışmaları için destek istendi. Yangına müdahale sürüyor.











