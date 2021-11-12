TOGG'dan yeni model açıklaması

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu tarafından (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulan fabrikada çalışmalar devam ederken, Gürcan Karakaş'tan yeni bir açıklama geldi. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "C segment sedanla ilgili çalışmalarımıza da başladık" dedi.

Sedan model 2 yıl önce yapılan tanıtımda SUV modellerle birlikte yer almıştı.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, otomobillerin tanıtım etkinliğinden bu yana görmediğimiz C segment sedan üzerinde çalışmaların başladığını açıkladı. TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı model çıkarmayı planlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın geçen ay 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olacağını açıkladığı TOGG, son günlerde de tamamen elektrikli yerli otomobilin montaj görüntüleryle gündeme gelmişti. Aracın İstanbul Park pistindeki test sürüşü görüntüleri yayınlanmıştı. Bugünse TOGG’la ilgili iki önemli gelişme yaşandı. Geçen günlerde TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın “Honda’daki en önemli şeyi” aldık açıklamasıyla Honda’nın Gebze’deki kapanan fabrikasının müdürü Murat Akdaş’ın TOGG’a dahil edildiği ortaya çıkmıştı. Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibinin yanı sıra bugün, Honda’dan ayrılan diğer nitelikli elemanların da fabrikanın kurulması sonrasında işe alınacağı öğrenildi.

İlk tanıtım etkinliğinde 2030 yılına kadar 5 farklı elektrikli otomobil modeli üretmeyi hedeflediğini açıklayan ve yakın zamanda Honda Civic üretilen fabrikanın müdürünü bünyesine katan TOGG, bugün önemli bir gelişme daha paylaştı. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, planın ikinci adımı olan C segment sedan ile ilgili çalışmaların başladığını duyurdu.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, geçen günlerde projede planladıkları şekilde ilerlediklerini belirterek “Gece gündüz büyük bir heyecanla, bitmeyen, tükenmeyen enerjimizle hep beraber hissedarlarımız ve bizi destekleyen bütün paydaşlarımızla çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.