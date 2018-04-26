TOFAŞ'ta Ivan Paunic sezonu kapattı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



ŞANSSIZ bir sakatlık yaşayan ve sağ diz patellar tendonunda yırtık tespit edilen TOFAŞ\'ın Sırp şutör gardı Ivan Paunic, yaklaşık 4 ay parkelerden uzak kalacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın Sırp şutör gardı Ivan Paunic, şanssız bir sakatlık yaşadı. Mavi yeşilli takımın, geçtiğimiz günlerde yaptığı antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonucu idmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Paunic’ten kötü haber geldi. Çekilen MR sonucu sağ diz patellar tendonunda yırtık tespit edilen Ivan Paunic’in ameliyat olmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Ivan Paunic’in yaklaşık 4 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

TOFAŞ Spor Kulübü ise yaptığı açıklamada Ivan Paunic\'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

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