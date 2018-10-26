TOFAŞ'ın rakibi Galatasaray

BURSA,(DHA)

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin dördüncü haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, dördüncü hafta mücadelesinde Galatasaray\'ı konuk edecek. Ligde sezona Pınar Karşıyaka ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetleriyle 2\'de 2 yaparak başlayan, üçüncü haftada deplasmanda Afyon Belediyespor\'a mağlup olan mavi yeşilliler, taraftarının da desteğiyle yarınki maçı kazanarak ligdeki 3\'üncü galibiyetine ulaşmayı hedefliyor. TOFAŞ Basketbol Takımı, Galatasaray ile geçen sezon oynadığı iki maçta rakibini 97-90 ve 83-90\'lık skorlarla yenmeyi başarmıştı. Hafta içinde oynanan 7Days Eurocup maçlarında ise TOFAŞ, Fransa deplasmanında LimogesCSP\'ye 89-81, Galatasaray ise evinde Monaco\'ya 85-86 mağlup oldu.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu\'ndaki mücadele saat 17.30\'da başlayacak. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.

BİLETLERİN SATIŞI SÜRÜYOR

Mücadelenin bilet satışları online olarak gerçekleştirilirken, yarın bilet satışı ise Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinde saat 11.30\'da başlayacak. 2018-2019 Sezonu kombine kart sahibi olan ve kombinesini henüz teslim almamış taraftarlar, kombinelerini yarın saat 11.30 itibarıyla Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden teslim alabilecek. VIP Tribün ile 102-104 No\'lu Çekme Tribün kombine sahibi taraftarlar ise kombinelerini maç günü VIP girişinden teslim alabilecek. Karşılaşma öncesi TOFAŞ Spor Kulübü de bir uyarı yayınlayarak, deplasman tribünü haricinde herhangi bir tribüne rakip takım ürünleriyle girilmesinin yasak olduğunu ve tespit edilen kişilerin ise salon dışına çıkarılacağını belirtti.

Bilet fiyatları şu şekilde;

VIP 1 - 100 TL, VIP 2 - 80 TL, Çekme Tribün 80 TL, Normal Tribün - 60 TL (202-203-204-205-305-306-308-309 No\'lu Tribünler), Normal Tribün - 30 TL, Öğrenci Tribünü (105 ve 106 numaralı tribünler) - 20 TL, Rakip Tribün 60 TL

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