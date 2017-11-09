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Spor

TOFAŞ Rusya'dan üzgün döndü

BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Zenit St-Petersburg yenilgisine ilişkin, “Son topa kadar maç bitmiyor

09 Kasım 2017 16:50

BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Zenit St-Petersburg yenilgisine ilişkin, “Son topa kadar maç bitmiyor. Bu oyunumuzun sonunu getiremediğimiz için üzgünüz” dedi.
7Days Eurocup’ta deplasmanda Zenit St. Petersburg’a 84-82 mağlup olan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene ve oyuncular Sammy Mejia ile Ivan Paunic karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Rusya deplasmanında oyunun genelinde kontrolü ellerinde tuttuklarını ve bir ara farkı 15 sayıya kadar çıkardıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, sonunu getiremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maçı kaybetmelerinin 2 sebebi olduğunu dile getiren Ene, “Birincisi top kayıpları, ikincisi de rakibe verdiğimiz hücum ribauntları. Eğer Zenit gibi bir takıma 22 tane hücum ribaundu verirseniz, fark yaratamazsınız. Oyunun genelinde hücumda ve savunmada kalitemizi gösterdik ve akıllıca oynadık. Bundan memnunum. Ancak son topa kadar maç bitmiyor. Bu oyunumuzun sonunu getiremediğimiz için üzgünüz” şeklinde konuştu.
SAMMY MEJIA: BASİT HATALARLA KAYBETTİK
Kaptan Sammy Mejia ise Zenit maçından ders çıkarmaları gerektiğini söyledi. Oyun disiplinine bağlı kalma ve oyuna odaklanma konusunda iyi bir iş çıkardıklarını vurgulayan Mejia, “İlk üç çeyrekte sağladığımız kontrolü son çeyrekte sağlayamadık. Normalde yapmayacağımız çok basit ve mental hatalar yaptık. Zenit gibi bir takımla deplasmanda oynadığın zaman bu tip hataları affetmiyorlar. Kazanabileceğimize inandığımız bir maçı çok üzücü bir şekilde kaybettik. Umarım bu hatalarımızdan ders çıkarır, bir sonraki karşılaşmalarımızda bunları yapmayız” dedi.
IVAN PAUNIC: ÖNÜMÜZE ODAKLANMALIYIZ
Sırp oyuncu Ivan Paunic de şu ifadeleri kullandı; “Zenit çok iyi bir takım, çok bir antrenörleri var. Onlar karşısında ilk 3 çeyrek mükemmel oynadık ve üçüncü çeyrekte 15 sayı öne geçtik. Son çeyrekte ofans ve defansta durunca Zenit bunu iyi değerlendirdi. İki sayıyla kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm bunlardan ders çıkarıp, önümüze bakmalıyız. Şimdi ligde çok önemli Banvit maçımız var. Savunmada daha agresif olmalıyız. Eğer bu maçta daha agresif defans yaparsak oradan mutlu ayrılabiliriz.”

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