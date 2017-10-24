TOFAŞ İtalya deplasmanında

BURSA,(DHA)- TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde yarın İtalya’nın Dolomiti Energia Trento takımına konuk olacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yenilgisiz lider durumda bulunan TOFAŞ, Avrupa’da bu sezon ki üçüncü sınavına çıkıyor. 7Days EuroCup D Grubu’na Ratiopharm Ulm yenilgisiyle başlayan ardından evinde İspanya’nın Herbalife Gran Canaria takımını mağlup etmeyi başaran mavi yeşilliler, 3\'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda İtalya’nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşı karşıya gelecek. Palatrento Arena’daki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak.

Ligde ve Avrupa’da oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan TOFAŞ Basketbol Takımı, İtalya’dan da mutlu dönmeyi hedeflerken, rakip Trento EuroCup’a evinde aldığı 85-75’lik Asvel Villeurbanne galibiyetiyle başlasa da gruptaki ikinci maçında Rusya deplasmanında Zenit St. Petersburg’a 81-70 mağlup oldu. Siyah beyazlıların ligde oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor.

Dolomiti Energia Trento maçı için bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 11.25’te kalkacak tarifeli uçakla Milano’ya geçecek olan mavi yeşilli kafile Bergamo’dan karayoluyla Trento’ya ulaşacak. Bursa temsilcisi, karşılaşma öncesi Palatrento Arena’da yapacağı iki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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