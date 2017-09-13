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Spor

Tofaş Antalya'da devlerle karşılaşacak

BURSA, (DHA)- TOFAŞ, 2017-2018 sezonu öncesi ilk hazırlık turnuvasına Antalya'da katılacak

13 Eylül 2017 19:15

BURSA, (DHA)- TOFAŞ, 2017-2018 sezonu öncesi ilk hazırlık turnuvasına Antalya\'da katılacak.
14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Smart Casual Event\'in düzenleyeceği Gloria-Smart Casual Event Cup 2017’ye katılacak olan mavi yeşilli ekip, 4 gün sürecek hazırlık turnuvasında 3 maç oynayacak. Turnuvaya TOFAŞ’ın yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes ve Banvit, Rusya’dan Zenit St. Petersburg ve Nijniy Novgorod, Litvanya’dan BC Zalgiris Kaunas takımları katılacak.
Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da oynanacak karşılaşmalar Gloria Sports Arena youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. A Grubu\'nda Banvit Bandırma, Anadolu Efes İstanbul, Zenit St. Petersburg; B Grubu\'nda ise Nizhny Novgorod, Zalgris Kaunas, TOFAŞ boy gösterecek.
GSA-SMART CASUAL EVENT BASKETBALL TOURNAMENT 2017 MAÇ PROGRAMI:
14 Eylül Perşembe / 1\'inci Gün Maçları
17.00 Banvit-Anadolu Efes
19.15 Nizhny Novgorod-Zalgiris Kaunas

15 Eylül Cuma / 2\'inci Gün Maçları
17.00 Anadolu Efes-Zenit St. Petersburg
19.15 Zalgiris Kaunas-TOFAŞ

16 Eylül Cumartesi / 3\'üncü Gün Maçları
17.00 Zenit St. Petersburg-Banvit
19.15 TOFAŞ-Nizhny Novgorod

17 Eylül Pazar / 4\'üncü Gün Maçları
14.00 A3-B3
16.15 A2-B2
18.30 A1-B1

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