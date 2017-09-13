Tofaş Antalya'da devlerle karşılaşacak

BURSA, (DHA)- TOFAŞ, 2017-2018 sezonu öncesi ilk hazırlık turnuvasına Antalya\'da katılacak.

14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Smart Casual Event\'in düzenleyeceği Gloria-Smart Casual Event Cup 2017’ye katılacak olan mavi yeşilli ekip, 4 gün sürecek hazırlık turnuvasında 3 maç oynayacak. Turnuvaya TOFAŞ’ın yanı sıra Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Anadolu Efes ve Banvit, Rusya’dan Zenit St. Petersburg ve Nijniy Novgorod, Litvanya’dan BC Zalgiris Kaunas takımları katılacak.

Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da oynanacak karşılaşmalar Gloria Sports Arena youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. A Grubu\'nda Banvit Bandırma, Anadolu Efes İstanbul, Zenit St. Petersburg; B Grubu\'nda ise Nizhny Novgorod, Zalgris Kaunas, TOFAŞ boy gösterecek.

GSA-SMART CASUAL EVENT BASKETBALL TOURNAMENT 2017 MAÇ PROGRAMI:

14 Eylül Perşembe / 1\'inci Gün Maçları

17.00 Banvit-Anadolu Efes

19.15 Nizhny Novgorod-Zalgiris Kaunas

15 Eylül Cuma / 2\'inci Gün Maçları

17.00 Anadolu Efes-Zenit St. Petersburg

19.15 Zalgiris Kaunas-TOFAŞ

16 Eylül Cumartesi / 3\'üncü Gün Maçları

17.00 Zenit St. Petersburg-Banvit

19.15 TOFAŞ-Nizhny Novgorod

17 Eylül Pazar / 4\'üncü Gün Maçları

14.00 A3-B3

16.15 A2-B2

18.30 A1-B1

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