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Spor

TOFAŞ-Anadolu Efes maçının ardından

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes'i 80-69 yenmeyi başardı

19 Kasım 2017 22:36

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde TOFAŞ, sahasında Anadolu Efes\'i 80-69 yenmeyi başardı. Karşılaşma sonrasında ise her iki başantrenör de zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, kısaların özellikle savunma ribauntlarında çok katkı sağladığına işaret ederek, \"Skorerleri iyi durdurduğumuzu düşünüyorum. Hücumda biraz daha o sertliğe oyun içerisinde kalabilseydik, yakalandığımız anlarda da yakalanmayacaktık. Takım adına gösterdikleri şevk ve arzuyla kazanan takım görüntüsünü ortaya koyuyorlar. Kendi ritmimize geri döndük\" dedi.

Türkiye Ligi ve Eurocup’ı birlitke oynamanın çok önemli olduğunu dile getiren Orhun Ene, \"Eurocup’ta en az 1 veya 2 galibiyete ihtiyacımız var. Bu maçı kazanırız diye rahat edeceğimiz maç yok. Basketbolu yaşamamız lazım. Biraz daha büyük camia kulüplerinden farklı bir aile yapısı var takımın içerisinde. Bunlar iyi günlerimiz, her takımın kötü günleri de olacak. Bize destek olan seyircilerimizin destekleriyle bu birlikteliği üst seviyede tuttuk\" diye konuştu.

\'TOFAŞ ÇOK İYİ DEFANS YAPTI\'

Anadolu Efes Başantrenörü Velimr Perasovic ise, TOFAŞ\'ı galibiyetlerinden ötürü kutlayarak şunları söyledi: \"Çok güzel bir galibiyet aldılar bu akşam. Çok iyi defans yaptılar. Çok top kayıpları yaptık biz. TOFAŞ maça çok iyi defans yaparak devam etti ve biz ikinci periyotu çok kötü oynadık. Şutörlerimiz çok düşük yüzdeyle oynadılar. 3. periyotta iyiydik ama iyi bir takıma karşı oynadığınızda bu her zaman mümkün olmuyor. Maçın anahtarı yaptığımız top kayıpları. Yaptığımız top kayıplarından sonra pozisyon buldular. Maçın anahtarı bence buydu.\"

 

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