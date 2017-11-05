TOFAŞ - İstanbul BBSK: 89 - 85

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nin 5\'inci haftasında konuk ettiği İstanbul BBSK\'yı zorlanmasına karşın mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Şakacı (xx), Mehmet Keseratar (xx), Özge Şentürk (xx)

TOFAŞ: Raymar Morgan 15 (xx), Tony Crocker 20 (xx), Samuel Mejia 9 (xx), Pierria Henry 8 (xx), Muhsin Yaşar 2 (xx), Barış Ermiş 19 (x), Yiğit Arslan 6 (x), Joshua Owens 2 (xx), Kenneth Kadji 8 (xx)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ: İlkan Karaman 2 (xx), Michael Thompson 16 (xx), Jaka Klobucar 13 (xx), Ivan Buva 12 (x), Uğur Dokuyan 6 (x), Hakan Demirel 2 (x), Mert Çevik 9 (x), Stefan Bircevic 5 (x), Eric Buckner 20 (x)

1\'inci Periyot: 20 - 21

Devre: 43 - 38

3\'üncü Periyot: 63 - 59

5 FAUL: Joshua Owens (TOFAŞ), (Dk. 32.45)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci haftasında TOFAŞ, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'nü ağırladı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk bölümlerde tutuk bir görüntü çizen mavi yeşilli ekip, Crocker ve Henry\'nin sayılarıyla toparlansa da ilk çeyreği 21-20 geride tamamladı. İkinci periyotta ise Raymar Morgan ile pota altını etkili kullanan TOFAŞ\'ta Barış Ermiş\'in de skora olan katkısı, tabelayı ev sahibinin lehine çevirdi. İstanbul BBSK, Buckner ve Klobucar ile skor üretmesine karşın TOFAŞ devreye 43-38\'lük skor avantajıyla girdi.

MÜCADELE NEFES KESTİ

İkinci yarıda ise başa bir mücadele görüldü. Konuk İstanbul temsilcisi, savunma sertliğini artırınca çeyreğin ortalarına doğru bir ara öne geçti. Ancak Barış Ermiş\'in sayıları ve seyircisinin desteğiyle yeniden toparlanan ev sahibi ekip, kader çeyreğine de 63-59\'luk üstünlükle başladı. Maçın son periyodunda ise üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Maçın son 1 dakikasına ise TOFAŞ, 85-82\'lik skor avantajıyla girdi. Son anlarda iyi savunma yapan ve hücumdan boş dönmeyen TOFAŞ, maçı 89-85 kazandı ve ligde 5\'te 5 yaptı.

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