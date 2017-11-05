T24 LogoT24 Logo
Spor

TOFAŞ - İstanbul BBSK: 89 - 85

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 5'inci haftasında konuk ettiği İstanbul BBSK'yı zorlanmasına karşın mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü

05 Kasım 2017 01:17

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Ligi\'nin 5\'inci haftasında konuk ettiği İstanbul BBSK\'yı zorlanmasına karşın mağlup ederek namağlup ünvanını sürdürdü.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Ali Şakacı (xx), Mehmet Keseratar (xx), Özge Şentürk (xx)
TOFAŞ: Raymar Morgan 15 (xx), Tony Crocker 20 (xx), Samuel Mejia 9 (xx), Pierria Henry 8 (xx), Muhsin Yaşar 2 (xx), Barış Ermiş 19 (x), Yiğit Arslan 6 (x), Joshua Owens 2 (xx), Kenneth Kadji 8 (xx)
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ: İlkan Karaman 2 (xx), Michael Thompson 16 (xx), Jaka Klobucar 13 (xx), Ivan Buva 12 (x), Uğur Dokuyan 6 (x), Hakan Demirel 2 (x), Mert Çevik 9 (x), Stefan Bircevic 5 (x), Eric Buckner 20 (x)

1\'inci Periyot: 20 - 21
Devre: 43 - 38
3\'üncü Periyot: 63 - 59
5 FAUL: Joshua Owens (TOFAŞ), (Dk. 32.45)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci haftasında TOFAŞ, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü\'nü ağırladı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk bölümlerde tutuk bir görüntü çizen mavi yeşilli ekip, Crocker ve Henry\'nin sayılarıyla toparlansa da ilk çeyreği 21-20 geride tamamladı. İkinci periyotta ise Raymar Morgan ile pota altını etkili kullanan TOFAŞ\'ta Barış Ermiş\'in de skora olan katkısı, tabelayı ev sahibinin lehine çevirdi. İstanbul BBSK, Buckner ve Klobucar ile skor üretmesine karşın TOFAŞ devreye 43-38\'lük skor avantajıyla girdi.
MÜCADELE NEFES KESTİ
İkinci yarıda ise başa bir mücadele görüldü. Konuk İstanbul temsilcisi, savunma sertliğini artırınca çeyreğin ortalarına doğru bir ara öne geçti. Ancak Barış Ermiş\'in sayıları ve seyircisinin desteğiyle yeniden toparlanan ev sahibi ekip, kader çeyreğine de 63-59\'luk üstünlükle başladı. Maçın son periyodunda ise üstünlük sürekli olarak el değiştirdi. Maçın son 1 dakikasına ise TOFAŞ, 85-82\'lik skor avantajıyla girdi. Son anlarda iyi savunma yapan ve hücumdan boş dönmeyen TOFAŞ, maçı 89-85 kazandı ve ligde 5\'te 5 yaptı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHATOFAŞ Tahincioğlu Basketbol LigiBBSKSALON TOFAŞ Spor Salonu HAKEMLER AliMehmet KeseratarRaymar MorganTony CrockerSamuel MejiaPierria HenryMuhsin YaşarBarış ErmişYiğit ArslanJoshua OwensKenneth Kadji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24