TOFAŞ - Fenerbahçe Doğuş: 91-88

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç (xx), Alper Özgök (xx), Mehmet Şahin (xx)

TOFAŞ: Joshua Owens 11 (xxx), Kenny Kadji 21 (xxx), Pierria Henry 12 (xx), Sammy Mejia 23 (xxx), Tony Crocker 20 (xxx), Yiğit Arslan (xx), Muhsin Yaşar 4 (xx), Berkan Durmaz (xx)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Ahmet Düverioğlu 3 (x), Ali Muhammed 16 (xxx), Melih Mahmutoğlu 11 (xx), Luigi Datome 10 (xx), Nicolo Melli 4 (x), Brad Wanamaker 20 (xxx), Jason Thompson 10 (xx), Marko Guduric 9 (xx), Kostas Sloukas 5 (xx), Sinan Güler (x), Egehan Arna (x)

1\'İNCİ PERİYOT: 26-26

İLK YARI: 52-49

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-67

5 FAUL ALAN: Dk. 38.17 Yiğit Arslan (TOFAŞ) - Dk. 39.45 Ali Muhammed, Dk. 39.43 Brad Wanamaker (Fenerbahçe Doğuş)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında TOFAŞ, Fenerbahçe Doğuş’u sahasında ağırladı. Mejia ve Owens’ın basketleriyle maça önde başlayan TOFAŞ karşısında sarı lacivertli ekip, Datome ve Melih’in elinden budluğu dış atış isabetleriyle oyunu dengeye getirdi. Karşılıklı sayıların ardından her iki ekip de pota altında hata yapmadı ve ilk çeyrek 26-26’lık eşitlikle sona erdi.

Kenny Kadji’nin 5 sayısıyla ikinci çeyreğe başlayan TOFAŞ, 12’nci dakika sonrası skoru 31-28’e getirdi. Wanamaker ile skora tutunan sarı lacivertli ekip, Melih ve Ali Muhammed’in de üst üste bulduğu sayılarla 10-0’lık seri yakaladı ve 14’üncü dakika sonrası skoru 38-31 yaptı. Ancak pota altında etkili bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, rakibini top kayıplarına zorlarken bulduğu kolay basket şanslarını da iyi değerlendirdi ve soyunma odasına 52-49 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte TOFAŞ’ta Mejia ile Kadji, Fenerbahçe Doğuş’ta ise Wanamaker etkili oldu. Üstünlüğün sürekli olarak el değiştirdiği bu bölümde Kadji ile pota altından kurduğu oyunlarda başarılı oldu. Fenerbahçe Doğuş’ta ise Ali Muhammed’in zor atıştaki isabetine karşın final çeyreğine TOFAŞ 68-67’lük skor avantajıyla başladı.

Son çeyreğe etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş; Wanamaker, Thompson ve Datome’nin sayılarının ardından 33’üncü dakika sonrası skoru 74-68\'e getirdi. Her ne kadar TOFAŞ, Owens’ın üst üste 6 sayısıyla farkı azaltsa da hücumda bu kez Thompson ile boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 36’ncı dakika sonrası skoru 83-76 yaparak farkı açmaya devam etti. Ancak pes etmeyen TOFAŞ üst üste serbest atış çizgisinden bulduğu sayılar sonrasında bitime 1.18 dakika kala skoru eşitledi: 86-86.

Maçın son dakikası büyük çekişmeye sahne oldu. Wanamaker ve Henry’nin karşılıklı sayıları sonrası skor yine eşitlenirken, son 13 saniye Ali Muhammed, Henry’ye hücum faul yapınca TOFAŞ son bir hücum şansı daha kazandı. Bitime 3.5 saniye kala TOFAŞ’ta Sammy Mejia üç sayılık atışında isabet buldu ve kalan bölümde topu savunan TOFAŞ, maçı 91-88 kazanarak seride durumu 2-1’e getirerek final serisindeki ilk maçını kazandı.

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