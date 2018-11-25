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Spor

TOFAŞ - Fenerbahçe: 69-74

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) SALON: TOFAŞ HAKEMLER: Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu TOFAŞ: Kenneth Kadji 7, Kyle Weems 11, Muhsin Yaşar 2, Samuel Mejia 24, Diante Garrett 4, Berkan Durmaz 17, Jeff Withey 2, Yiğit Arslan 2, Muhaymin Mustafa FENE

25 Kasım 2018 22:32

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)

SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu
TOFAŞ: Kenneth Kadji 7, Kyle Weems 11, Muhsin Yaşar 2, Samuel Mejia 24, Diante Garrett 4, Berkan Durmaz 17, Jeff Withey 2, Yiğit Arslan 2, Muhaymin Mustafa
FENERBAHÇE: Ahmet Düverioğlu 2, Ali Muhammed 12, Melih Mahmutoğlu 17, Joffrey Lauvergne 20, Nikola Kalinic 4, Jan Vesely 8, Luigi Datome 9, Kostas Sloukas 2, Sinan Güler, Egehan Arna
1\'İNCİ PERİYOT: 19-26
İLK YARI: 33-41
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53-58
5 FAUL: 39.32 Jan Vesely (Fenerbahçe)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe deplasmanda TOFAŞ’ı 74-69 mağlup ederek yenilgisizliğini sürdürdü.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında TOFAŞ, dolu tribünler önünde Fenerbahçe’yi ağırladı. Sarı lacivertliler maça etkili başlarken, ilk 4 dakikayı Lauvergne’in 11 sayılık katkısı sonrası 15-6 önde geçti. Ancak sonraki bölümde savunmasını sertleştiren TOFAŞ, 9-0’lık serisiyle 7’nci dakikada skoru eşitledi: 15-15. Akabinde Melih ve Datome’un ellerinden üst üste dış sayı isabetleri bulan Fenerbahçe ilk çeyreği 26-19 önde tamamladı.
İkinci çeyrek Mejia’nın üç sayı isabetiyle başlamasına karşın Fenerbahçe, 8-0’lık serisiyle yeniden oyun üstünlüğünü eline alarak farkı çift hanelere çıkardı: 22-32. Melih ile üç sayı çizgisinden sayılar bulmaya devam eden sarı lacivertlilere TOFAŞ cevap vermekte zorlanırken, soyunma odasına Fenerbahçe 41-33’lük skor avantajıyla girdi.
Dönüşte de ilk bölümlerde etkinliğini sürdüren Fenerbahçe, 17-0’lık seri yakalayarak 25’inci dakika içerisinde Melih’in orta mesafe isabetiyle farkı 21’e çıkardı: 33-54. Ancak Mejia, Berkan ve Weems’in ellerinden üst üste üç sayı isabetleri bulan TOFAŞ farkı da giderek azaltırken 27’nci dakika içerisinde skor 56-49\'a geldi, akabinde final periyoduna 58-53’lük Fenerbahçe üstünlüğü ile girildi.
Seyircisinin desteğini arkasına alan TOFAŞ, Mejia’nın dış isabetiyle farkı 2’ye kadar indirdi: 56-58. Ancak sonraki bölümde Ali Muhammed ve Lauvergne’den aldığı skor katkısıyla farkı yeniden açtı. Son dakikalara rahat giren Fenerbahçe parkeden 74-69’luk skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler yenilgisiz liderliğini sürdürürken, TOFAŞ ise bu sezon 2’nci kez ligde mağlup oldu.

(FOTOĞRAFLI)

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