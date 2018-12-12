TOFAŞ - CSP Limoges: 92-98

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Damir Javor (HIR), Milija Vojinovic (SIR), Milos Koljensic (KAR)

TOFAŞ: Diante Garrett 16, Sammy Mejia 21, Kyle Weems 13, Kenny Kadji 10, Muhsin Yaşar, Barış Ermiş 10, Yiğit Arslan, Frank Elegar 3, Demonte Harper 7, Jeff Withey 12, Berkan Durmaz

CSP LIMOGES: Damien Inglis 5, Dwight Hardy 11, Jordan Taylor 21, Jerry Boutsiele 8, Axel Bouteille 16, Jonathan Rousselle 2, Isaiah Miles 12, Samardo Samuels 4, William Howard 19, Sekou Doumbouya

1\'İNCİ PERİYOT: 22-28

DEVRE: 46-47

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu’nda CSP Limoges’a evinde mağlup oldu. Fransız temsilcisinde süre alan tüm oyuncuların skora katkı vermesi dikkat çekti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu 9’uncu haftasında evinde Fransız temsilcisi Limoges CSP’yi ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya konuk ekip etkili başlarken, 7 farklı oyuncusundan skor katkısı aldı. TOFAŞ bloklarıyla direnç göstermeye çalışsa da ribaundlarda üstünlük kuran Fransız temsilcisi ilk çeyreği 22-28 önde geçti. İkinci periyotta farklı bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, farkı açan rakibi karşısında 11-0’lık seri yakalayınca 16’ncı dakikada Harper’ın üst üste basketleriyle 35-33 öne geçti. Bu andan sonra her iki ekip de hücumda skorer bir görüntü çizerken devreye ise CSP Limoges’un 46-47’lik skor avantajıyla gidildi.

Dönüşte ikinci çeyrekteki hareketliliği sürdüren TOFAŞ bu kez savunmasında daha sert bir görüntü çizince birçok kez skor üstünlüğünü eline aldı. Kaptan Mejia ve Garrett skor yükünü çekerken, konuk ekip de Howard ve Taylor’ın ellerinden skorlar buldu. Final çeyreğine ise Howard’ın son saniye üçlüğü sonrası 68-68’lik eşitlikle girildi. Kader periyodu ise nefes kesti. Her iki başantrenör de maçı kazanma adına tüm kozlarını ortaya koyarken, bitime 42 saniye kala Taylor’ın basketiyle Limoges skoru 90-93’e çekti. Hücumundan boş dönen TOFAŞ, Bouteille’in 3 sayılık isabetine engel olamayınca skor 90-96’ya gelirken, mavi yeşilliler parkeden 92-98’lik skorla mağlup ayrıldı.

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