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Spor

TOFAŞ - Banvit: 93-104

BURSA,(DHA) SALON: TOFAŞ Spor Salonu HAKEMLER: Halit Can Cihan (xx), Emin Moğulkoç (xx), Alper Özgök (xx) TOFAŞ: Kenny Kadji 15 (xxx), Muhsin Yaşar (x), Pierria Henry 16 (xxx), Sammy Mejia 14 (xxx), Tony Crocker 15 (xxx), Barış Ermiş 6 (x), Raymar Morgan

17 Mart 2018 22:51

BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Halit Can Cihan (xx), Emin Moğulkoç (xx), Alper Özgök (xx)
TOFAŞ: Kenny Kadji 15 (xxx), Muhsin Yaşar (x), Pierria Henry 16 (xxx), Sammy Mejia 14 (xxx), Tony Crocker 15 (xxx), Barış Ermiş 6 (x), Raymar Morgan 17 (xxx), Josh Owens 6 (x), Yiğit Arslan 4 (x)
BANVİT: Adonis Michael Thomas 10 (xxx), Angelo Caloiaro 16 (xxx), Gasper Vidmar 13 (xxx), Tony Taylor 7 (xx), Andy Rautins 10 (xx), Erkin Şenel 2 (x), Rıdvan Öncel 14 (xx), Şehmus Hazer 13 (xx), Tolga Geçim 12 (xx), Damian Kulig 7 (xx)
1.PERİYOT: 21-26
DEVRE: 42-43
3.PERİYOT: 69-64

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 21\'inci hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Banvit’e 104-93 mağlup oldu.
Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Bandırma ekibi, ilk 5 dakikayı 8-11 önde geçti. Tony Crocker ve Pierria Henry ile farkı eritmeye çalışan TOFAŞ, kaptan Mejia ve Pierria Henry\'nin üçlükleri sonrası Raymar Morgan\'ın skor katkısıyla durumu 21-23\'e getirse de Tolga Geçim\'in son saniye üçlüğü ilk çeyreğin sonucunu belirledi: 21-26.
İkinci periyoda Rıdvan Öncel\'in sayılarıyla hızlı başlayan Banvit, farkı çift hanelere çıkardı: 21-31. Bu gidişata Yiğit Arslan\'ın orta mesafeli basketiyle son veren ev sahibi ekip, bu kez Şehmus, Vidmar ve Kulig\'in sayılarını engelleyemeyince 13. dakikada fark 16\'ya (23-39) çıktı. Yiğit Arslan, Raymar Morgan, Sammy Mejia, Tony Crocker ve Kenny Kadji\'nin elinden bulduğu sayılarla 9-0\'lık seri yakalayan Orhun Ene\'nin öğrencileri farkı 7 sayıya kadar çekti. Kenny Kadji\'nin oyuna ağırlığını koymasıyla maçta dengeyi sağlayan TOFAŞ, kalan bölümde de Tony Crocker ve Raymar Morgan ile skor üreterek soyunma odasına 42-43 geride girdi.
Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin başında Josh Owens ile öne geçmeyi TOFAŞ Basketbol Takımı, Raymar Morgan\'ın üçlüğüyle 21. dakikada durumu 47-45\'e getirdi. Pierria Henry ve kaptan Mejia\'nın üç sayılık basketleriyle üstünlüğünü sürdüren Mavi Yeşilli ekip, Josh Owens\'ın alley-oop\'u sonrası Morgan\'ın sayılarıyla 28. dakikada 6 sayılık farkı yakaladı: 66-60. Damian Kulig ve Rıdvan\'ın sayılarına Barış Ermiş ve Kenny Kadji\'nin son saniye basketiyle yanıt veren TOFAŞ, son çeyreğe 69-64 önde giren taraf oldu.
Dördüncü periyodun ilk dakikalarında işler bir kez daha tersine döndü ve Banvit; Tony Taylor, Vidmar ve Rıdvan Öncel\'in sayılarıyla 69-75 üstünlük sağladı. Bu seriye Raymar Morgan\'ın faul çizgisinden kaydettiği tek sayı son verse de konuk takım, Tolga Geçim ve Caloiaro\'nun basketleriyle bitime 7 dakika kala farkı yeniden 10\'a çıkardı: 70-80. Barış Ermiş\'in üçlüğüyle maçın içinde kalan Bursa temsilcisi, Pierria Henry ve Tony Crocker\'ın üç sayılık basketleriyle son 3.43\'e girerken skoru 85-88\'e getirse de Banvit, Rıdvan, Tolga Geçim ve Caloiaro\'nun kaydettiği sayılarla 9 sayılık farkı korumayı başardı. Banvit, parkeden 93-104 galip ayrıldı.

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