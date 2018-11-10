TOFAŞ - Banvit: 88-83

Gürkan DURAL / BURSA (DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Ali Şakacı, Serhat Büker, Halit Can Cihan

TOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Kenny Kadji 18, Kyle Weems 11, Diante Garrett 14, Demonte Harper 10, Sammy Mejia 13, Yiğit Arslan 18, Muhsin Yaşar 2, Muhaymin Mustafa

BANVİT: Rıdvan Öncel 4, Ercan Osmani, İsmail Cem Ulusoy 9, Alex Perez 9, Jordan Morgan 10, Devin Oliver 25, Tolga Geçim 13, Şehmus Hazer 3, Ragıp Berke Atar 10, Metehan Akyel

1\'İNCİ PERİYOT: 20-20

İLK YARI: 41-44

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-61

5 FAUL: 38.05 Jordan Morgan, 39.14 İsmail Cem Ulusoy (Banvit)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde TOFAŞ evinde Banvit’i 88-83 yenerek ligdeki 5’inci galibiyetini aldı. Banvit ise bu sezon çıktığı 5’inci maçında da parkeden mağlup ayrıldı.

Hafta içerisinde Türkiye\'yi Avrupa’da temsil eden iki ekip TOFAŞ ile Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin altıncı haftasında TOFAŞ Spor Salonu’nda karşılaştı. Karşılıklı basketler ile başlayan ilk bölümlerin ardından Banvit, 6’ncı dakika sonrası İsmail Cem Ulusoy’ın sayılarıyla 14-8’lik skor avantajını yakalasa da; Kadji, Garrett ve Harper’ın basketleri TOFAŞ’a 8-0’lık seriyi getirdi ve skora denge geldi. Çeyreğin son hücumunda Mejia’nın basketiyle ilk 10 dakika 20-20’lik eşitlikle geçildi.

İkinci çeyreğin başlarında da skor dengede giderken, 13’üncü dakikadan itibaren Oliver’ın da etkili oyunuyla bilrikte 10-0’lık seri yakalayan Banvit, skoru bir anda 36-26’ya çekti. Bu bölümde Kadji ile sayılar bulan TOFAŞ, serbest atış çizgisindeki atışlarda da hata yapmayınca farkı azalttı, ancak soyunma odasına Banvit, 44-41’lik üstünlükle girdi.

Dönüşte TOFAŞ oyunun kontrolünü eline alırken, Weems ve Mejia’nın üst üste bulduğu dış atış isabetleri sonrası 27’nci dakikayı 61-58 önde geçti. Çeyreğin sonunda tansiyon yükselirken başhakem Ali Şakacı, iki teknik faul alan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene’yi saha dışına gönderdi. Taraftarın da büyük tepki gösterdiği kararlar sonrası Şehmus Hazer serbest atışları sayıya çevirdi ve son çeyreğe 61-61’lik eşitlikle girildi.

Final periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, Harper’ın dış atış isabetleriyle oyunda ritmini buldu. Harper’a Garrett de eşlik edince bir anda maçtaki farkı açmaya da başlayan Bursa temsilcisi 38’inci dakika sonrası Kajdi’nin de serbest atış isabetleriyle skoru 82-71’e getirdi. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan TOFAŞ maçı 88-83’lük skorla kazandı.

(FOTOĞRAFLI)