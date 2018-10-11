TOFAŞ - Arka Gdynia maçının ardından

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

TOFAŞ, 7Days EuroCup’ta B Grubu ikinci hafta mücadelesinde evinde Polonya temsilcisi Arka Gdynia’yı 96-79 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, iç sahadaki ilk EuroCup maçını kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda yenildiklerini hatırlatan Orhun Ene, \"İddialı kalabilmek için kazanmak önemliydi. Zor bir gruptayız. Bugün oynadığımız maçta bile 3 periyot zor geçti. 4. Periyotta bir şekilde ritim bulduk ve kazandık. İlk yarı rakibimizin felsefesi çember altını savundular. Yüzde 25 üçlük yüzdesinde kaldık. 27’de 13 gibi yüzde 40’lar civarında ikilik attık. Bu da istediğimiz tempo ve ritme bizi sokmadı. Değişik bir maç, böyle maçları oynamak kolay değil çünkü bir ritim bulmak istiyorsunuz ama çok fazla oyuncular dışarıda boş kaldığı zaman oyun içerisinde akıcılığınızı sağlayamıyorsunuz. Karşı taraf 2 oyuncuyu serbest bıraktığı zaman oynadığınız set de düzen de oturmuyor. İkinci yarı daha basit oyunlarla, biraz da Kadji’yi dışarı çözerek, onlarda da Upshaw’ın içeride kalmasından dolayı bize yarattığı sıkıntıyı bu şekilde çözmeye çalıştık. 4. Periyotta iyice ritmi yakaladık ve belli bir farka ulaştık. Onun için mutluyuz ama bu maçtan ders çıkarmamız lazım. Öğrenmemiz gereken şeyler var. Sezon başında biz de bir şeyleri oturtmaya çalışıyoruz ama bunlar otururken kazanmak da önemli. Daha iyi olacağız, bunun için de çalışacağız\" dedi.

FRASUNKIEWICZ: \"SON ÇEYREKTE ENERJİMİZ TÜKENDİ\"

Arka Gdynia Başantrenörü Przemyslaw Frasunkiewicz ise \"Öncelikle maçın genelini iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maç boyunca planımızı sahaya doğru şekilde yansıttık. Enerjimizi bir yerde tükettik çünkü 2 gün önce Polonya liginde önemli bir maçımız vardı. O maçta ciddi bir enerji sarf ettik. Bu yüzden son çeyrekte bütün enerjimiz tükendi. Takımımın gösterdiği performanstan memnunum. Sahada bütün enerjilerini yansıttılar. EuroCup’ta 8 maçımız daha var, grubu iyi bir yerde bitirmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

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-Orhun Ene açıklamalar

-Frasukiewicz açıklamalar