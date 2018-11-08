TOFAŞ - Alba Berlin: 101-106

BURSA,(DHA)

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emilio Perez (İspanya), Marko Juras (Sırbistan), Semen Ovinov (Rusya)

TOFAŞ: Garrett 22, Berkan Durmaz 10, Harper 4, Withey 5, Weems 17, Yiğit Arslan, Mejia 28, Muhaymin Mustafa, Kadji 13, Muhsin Yaşar 2

ALBA BERLİN: Chapman 15, Hermannsson 11, Giedraitis 21, Peno 10, Sikma 8, Giffey 14, Mattisseck, Schneider 3, Wagner 5, Ogbe 5, Theimann 14

1\'İNCİ PERİYOT: 17-24

DEVRE: 32-52

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-68

NORMAL SÜRE: 92-92

5 FAUL İLE ÇIKAN: Muhsin Yaşar 21.16, Berkan Durmaz 38.57, Kenny Kadji 44.15 (TOFAŞ)

7Days EuroCup\'ta B Grubu\'nda TOFAŞ, ilk yarısını 20 sayı geride tamamladığı maçta Almanya temsilcisi Alba Berlin\'e karşı dönüşe imza atarak son çeyrekte öne geçti. Ancak normal süresi eşitlikle sona eren mücadele temsilcimiz, parkeden 106-101 mağlup ayrıldı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup B Grubu altıncı haftasında evinde Almanya temsilcisi Alba Berlin\'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk dakikaları dengede başlarken, ilk 3 dakika 6-6\'lık eşitle geçildi. Ardından 7\'nci dakika sonunda TOFAŞ her ne kadar 17-14\'lük üstünlüğü yakalasa da, Alba Berlin\'in 10-0\'lık serisiyle ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte TOFAŞ\'ın bu yıl Avrupa kupalarındaki savunma zaafı öne çıkarken, Almanya temsilcisinin üst üste bulduğu dış atış isabetleriyle 17\'nci dakikada fark 18\'e çıktı. Hücumda bir türlü rakibini durduramayan TOFAŞ, devreye de 52-32\'lik skorla 20 sayı geride girdi.

İkinci yarıda bambaşka bir görüntü çizen TOFAŞ, savunma sertliğini artırdı ve hücumda bulduğu boş atışları da skora çevirdi. İkinci yarının ilk 5 dakikasının skoru 13-2 TOFAŞ lehine olurken, 27\'nci dakikada fark da 3\'e kadar indi. Dördüncü çeyreğe ise konuk ekip 68-64\'lük skor avantajıyla başladı. Büyük çekişmeye sahne olan bu periyotta Mejia ile üst üste isabetler bulan TOFAŞ 33\'üncü dakikada skoru 74-74\'e eşitledi. İlk yarıdaki 20 sayılık farkı eriten TOFAŞ, daha sonra öne de geçerken, Giedratis\'i durdurmakta güçlük çekti. Son anlara 92-92\'lik eşitlikle girilirken Kadji ve Garrett ile bulduğu şansları değerlendiremeyen TOFAŞ, skoru değiştiremedi ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmalara iyi başlayan ve Kadji\'nin üçlüğüyle yeniden öne geçen TOFAŞ, Peno ve Thieman\'ın basketleri sonrası yeniden geriye düştü. Karşılıklı basketler sonrasında Alba Berlin maçı 106-101 kazandı. Bu sonucun ardından Avrupa\'da sahasındaki ilk mağlubiyeti alan TOFAŞ, gruptaki 4\'üncü yenilgisini aldı. Alba Berlin ise 5\'inci kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)