TMO fındık alımına başladı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu\'da fındık alımlarına başladı. TMO Giresun kalite fındığı 10.50 lira, levant kalite fındığı ise 10 liradan almaya başladı. TMO\'nun Ordu\'nun Altınordu ve Ünye ilçelerinde iki farklı depoda fındık almaya başlaması serbest piyasayı da hareketlendirdi. Önceki hafta 8.50 liradan işlem gören fındık fiyatı 9 lira seviyesini geçti. TMO\'nun Altınordu\'da ilk günde 48 üreticiden 90 bin ton fındık alımı yapacağı belirtildi. Fındık alımını yerinde inceleyen Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, piyasanın dengelenmesi açısından TMO\'nun varlığının önemli olduğunu belirterek, \"Bu sezon bekleme yapılmadan alım yapılacak. Üreticilerimiz randevuyla fındığını verebilecek. Hiç kimse mağdur olmayacak. Yeni fındık alım sezonu hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

TMO\'ya fındık getiren 68 yaşındaki Meryem Albayrak, mevcut fiyatın maliyeti kurtarmadığını belirterek, \"Bu fındığı bu vaziyete getireceğim diye belimi büktüm. 90 liradan yevmiye verdim. 12.50 liradan üstü kurtarıyor. TMO\'ya fındığı severek getirdim. Malımı tüccar yiyeceğine devlet yesin. Yerli işçinin yevmiyesi yüksek. Zorla çalıştırdım. Maliyet kurtarmasada TMO\'ya getirdim\" dedi.

70 yaşındaki Mehmet Gönül ise günün şartlarına göre TMO fiyatının makul olduğunu, dönüm başına alımların ise 150 kilograma çıkarılmasını istedi.



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