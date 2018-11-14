TMO, çeltik alımına başlıyor

ANKARA, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), 15 Kasım 2018 tarihi itibarıyla çeltik alımına başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizde çeltik üretiminin geçen seneye oranla yüzde 4,4 artışla 940 bin ton olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade ederek, “Ağustos sonunda başlayan çeltik hasadının başından itibaren üreticilerimizin ürünleri, piyasada oluşan yüksek değerden işlem gördüğünden TMO olarak müdahaleye gerek duymadık. Ancak ilerleyen dönemde hasat yoğunluğu ve finansman maliyetinin de etkisiyle bir miktar gevşeyen piyasa fiyatlarına karşın üreticilere depolama ve finansman imkânı sağlamak amacıyla TMO, 17 Ekim 2018 itibariyle emanet alımlara başlamıştı\" dedi.

ÜRETİCİNİN ELİNE DESTEKLERLE TON BAŞINA 2 BİN 760 TL GEÇECEK

TMO’nun çeltik piyasalarını yakından takip ettiğini ve piyasaların seyrine göre politika izlediğini belirten Bakan Bekir Pakdemirli, 15 Kasım 2018 Perşembe günü itibariyle de “Çeltik Alımına” başlayacaklarını kaydederek şunları söyledi:

\"2016 yılında ton başına 1.675 TL olarak açıklanan 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik fiyatını, 2018 yılında ton başına 2 bin 600 TL olarak belirledik. Alım fiyatına ilaveten ton başına verdiğimiz 160 TL’lik prim ve diğer desteklerle birlikte çeltik üreticimizin eline ton başına 2 bin 760 TL geçecek. Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan ürünlerini TMO’ya satabilecek. Ürün bedelleri de 10 gün içerisinde hesaplarına aktarılacak.\"