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Ekonomi

TMO, 140 bin ton fındık aldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), 140 bin ton fındık alımı gerçekleştirdi, karşılığında üreticilere 1 milyar 400 milyon lira ödeme yaptı

23 Kasım 2017 15:45

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), 140 bin ton fındık alımı gerçekleştirdi, karşılığında üreticilere 1 milyar 400 milyon lira ödeme yaptı.
TMO’dan yapılan açıklamada, 6 Eylül’den itibaren fındık alımlarına başlayan TMO\'nun 78 bin üreticiden yaklaşık 140 bin ton fındık satın aldığı belirtildi. Açıklamada, TMO’nun, aldığı ürün karşılığında üreticilere 1 milyar 400 milyon lira ödeme yaptığı kaydedilerek alımların sürdüğü ifade edildi. 6 Eylül’de serbest piyasaya müdahale amacıyla alım yapmaya başlayan TMO, Giresun kalite fındığı 10.50, levant kalite fındığı ise 10 liradan alıyor.

 

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