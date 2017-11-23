TMO, 140 bin ton fındık aldı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO), 140 bin ton fındık alımı gerçekleştirdi, karşılığında üreticilere 1 milyar 400 milyon lira ödeme yaptı.

TMO’dan yapılan açıklamada, 6 Eylül’den itibaren fındık alımlarına başlayan TMO\'nun 78 bin üreticiden yaklaşık 140 bin ton fındık satın aldığı belirtildi. Açıklamada, TMO’nun, aldığı ürün karşılığında üreticilere 1 milyar 400 milyon lira ödeme yaptığı kaydedilerek alımların sürdüğü ifade edildi. 6 Eylül’de serbest piyasaya müdahale amacıyla alım yapmaya başlayan TMO, Giresun kalite fındığı 10.50, levant kalite fındığı ise 10 liradan alıyor.