TJK'dan Gazi Koşusu açıklaması

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yeni tip Koronavirüs nedeniyle ertelenen yarışların 10 Haziran'da başlayacağını duyururken, Gazi Koşusu'nun ise 30 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı.

Türkiye Jokey Kulübü, 2020 yılının revize edilen yarış programının detaylarını açıkladı. TJK'nin açıkladığı programa göre koşular, 10 Haziran'da Orhan Meker Serbest Handikapı ile başlıyor. Gazi Koşusu'nun tarihi ise 30 Ağustos olarak belirlendi. Gazi Koşusu'nun eski tarihi 28 Haziran olarak açıklanmıştı.

TJK, 428 yarış gününün yer aldığı 2020 yılı revize yarış programını da açıkladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.

TJK'nın belirlediği programa göre, TBMM Koşusu 4 Temmuz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz'da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim'de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Koşular 14 Kasım'da yapılacak Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile sona erecek.