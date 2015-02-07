Tiyatrocu Köksal Engür’e uyuşturucudan hapis cezası

Tiyatrocu Köksal Engür uyuşturucu madre ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılan ve 5 yıl denetimli serbestlik süresine tabii tutulan Köksal Engür, bu süre içinde suç işlemezse hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilecek.

İstanbul 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya aralarında oyuncu Köksal Engür ile eşi Jale Engür’ün de bulunduğu 17 sanık katıldı. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Köksal Engür’ün örgüte üye olmak suçundan beraatine, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ise 5 yıldan 15 yıla, eşi Jale Engür’ün ise örgüt üyesi olmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 22 yıldan 36 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Diğer 25 sanığın ise 8,5 ile 39 yıla arasında değişen hapisle cezalandırılmasını talep etti.

“İçiciyim, kimseye satmam"

Suçlamaları kabul etmeyen Köksal Engür, “Ele geçen uyuşturucu kendim için sanıklardan Yıldıray’dan satın alırım. Ancak kimseye satmam. Konumum, mesleğim ve gelirim itibariyle bunu yapacak durumda değilim. Herhangi bir örgüte üyeliğim söz konusu olamaz. Eşim ile biz ayrı evlerde oturuyoruz. Bunu belirtmek isterim. Yakalanan uyuşturucu bana aittir” dedi.

Engür’ün eşi Jale Engür de suçlamaları kabul etmeyerek içici olduğunu olduğunu söyledi. Jale Engür, “Ele geçen uyuşturucunun miktarının fazla olduğunu, bu nedenle eşime yararı olması için kullandığımı ve bana ait olduğunu söylememi istediler. Baskı altında ifade verdim” diye konuştu.

10 ay hapis

Tüm sanıkların örgüt suçundan beraatine karar veren mahkeme hayeti, oyuncu Köksal Engür, eşi Jale Engür’ün de arasında bulunduğu 4 sanık hakkında suç vasfının değiştiğine dikkat çekti. Köksal Engür ve Jale Engür’ün de arasında bulunduğu 4 kişinin uyuşturucu bulundurmak suçundan 10’ar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl denetimli serbestlik süresine tabii tutulmasına karar verdi. Bu süre içerisinde kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmamaları ve denetimli serbestlik yükümlülüklerine uygun davranmaları halinde davanın düşürülmesine karar verileceğini hatırlattı. Mahkeme 8 sanığın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 7’şer yıl 9’ar ay 22’şer gün, 12 sanığın 6’şar yıl 3’er ay, 2 sanığın 5’er yıl 2’şer ay 15’er gün, bir sanığın 4 yıl 2 ay hapisle cezlandırılmasına, bir sanığın da beraatine karar verdi.