Tita artık Antalyalı



Ankarasporlu Tita, Antalyaspor ile sezon sonuna kadar kiralık oynamak üzere sözleşme imzaladı.



Hasan subaşı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor'un Mali İşler ve Finansman Komitesi ve Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kumsal ile Tita katıldı. İmza töreninde konuşan Gökhal Kumsal, Tita ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını, sezon sonunda her iki tarafın anlaşması durumunda sözleşmenin uzatılabileceğini belirtti.



Tita da Antalyaspor'a gelmekten mutluluk duyduğuna işaret ederek, ''Antalyaspor'a gelmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah sezonun son maçında Süper ligde kalan Bir Antalyaspor ile sahaya çıkarım. Çok kısa sürede takıma uyum sağlamaya çalışacağım. Yavaş yavaş kondisyonum eski haline gelecektir'' dedi.



Tita, daha sonra Antalyaspor formasını giyerek basın mensuplarına poz verdi, Antalyaspor formasıyla ve topla küçük bir gösteri yaptı.