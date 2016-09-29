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Yaşam
Deutsche Welle

Tiryaki kiracı davayı kazandı

Almanya’nın ünlü sigara tiryakisi 78 yaşındaki Friedhelm Adolfs evinde sigara içme mücadelesini kazandı. Ev sahibinin çıkartmak istediği Adolfs Düsseldorf’taki dairesinde kalabilecek.

29 Eylül 2016 00:15

78 yaşındaki Friedhelm Adolfs evinde kalabilmek için üç yıldan fazladır verdiği mücadeleyi kazandı. Adolfs'un ev sahibi, kendisini çok sigara içtiği ve evini de havalandırmayarak, komşuları rahatsız ettiği, sağlığını tehdit ettiği gerekçesi ile kira sözleşmesini 2013 yılında feshetmişti. Yerel mahkeme de daha önce ev sahibini haklı bulmuş, Adolfs'un 40 yıldan fazla oturduğu dairesini boşaltması gerektiğine hükmetmişti. Ancak Federal Yargıtay şubat ayında bu hükmü kaldırıp, dosyayı Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'ne göndermişti.

Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, apartman merdivenlerindeki sigara kokusuna Friedhelm Adolfs'un yol açtığının ispatlanamadığına karar verdi. Mahkeme temelde bir kiracının evinde sigara içebileceğini açıkladı. Fakat mahkemenin kararına göre, kiracı komşularını dikkate almayıp, evini yeterli havalandırmazsa ya da sigara izmaritlerini atmazsa o zaman kira sözleşmesinin feshedilmesi için gerekçe doğuyor.

13 tanığın dinlendiği davada 78 yaşındaki kiracının evini havalandırmadığı, sigara dumanının merdivenlere yayıldığı yönündeki iddialar karşılık bulmadı. Adolfs ev sahibinin dairesini ofis olarak kiralamak ve daha yüksek gelir elde etmek istediğini öne sürüyor.

Düsseldorf Eyalet Mahkemesi'nin aldığı karar henüz geçerli değil ama Federal Yargıtay'ın kararın tekrar gözden geçirilmesini istemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Almanya genelinde ünlenen Friedhelm Adolfs'un davası Almanya'da kamuoyunun ilgisini çekmiş, evde sigara içme haklarının kısıtlanabileceği kaygısı doğmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/epd/dpa, DK/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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