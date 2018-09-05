Tire'de Şevval Sam rüzgarı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96\'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan düzenlenen etkinlikler kapsamında Şevval Sam konser verdi.

Gölet Festival alanındaki konsere ilgi büyük oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde Şevval Sam, \'Uslan Artık Deli Gönül\', \'Seveceğim\' ve \'Yıldızların Altında\' gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Repertuvarında Karadeniz yöresine özgü eserlere de yer veren Şevval Sam, \'Hey Gidi Karadeniz\', \'Çay Elinden Öteye\' gibi hareketli şarkıları seslendirdiğinde coşku arttı. Hayranları şarkılara bulundukları yerden eşlik etti. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sam, Tireliler\'e uzun süre unutamayacakları keyifli bir gece yaşattı. Bazı hayranları o anları cep telefonlarıyla görüntüleyip, ölümsüzleştirdi.



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