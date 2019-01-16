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Tire'de eğitime kar tatili

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle  eğitime bir gün ara verildi

16 Ocak 2019 01:35

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle  eğitime bir gün ara verildi.
Tire ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi. Konuya ilişkin Kaymakam Dr. Hasan Tanrıseven, dağ köylerindeki okullarda ve taşımalı eğitimle Tire’ye gelecek öğrenciler için 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini duyurdu. Öte yandan, belediye ekiplerinin yollarda çalışmalarını sürdürdügünü ifade eden Tanrıseven, tüm yolların açık tutulmaya çalışıldığını belirtti.

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