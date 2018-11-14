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Spor

Tire'de Buber dönemi 

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta 3-1 kaybedilen Velimeşespor maçının ardından teknik direktör Nihat Balan ile yollarını ayıran Tire 1922 Spor'da Adnan Buber dönemi başladı

14 Kasım 2018 15:29

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta geçen hafta 3-1 kaybedilen Velimeşespor maçının ardından teknik direktör Nihat Balan ile yollarını ayıran Tire 1922 Spor\'da Adnan Buber dönemi başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, \"Nihat Balan\'ın istifa sonrası takımımızın yeni teknik direktörü Altyapı Koordinatörü Adnan Buber olmuştur. Kulübümüze, hocamıza ve taraftarlarımıza hayırlı olsun\" ifadeleri kullanıldı.
Takımla idmanlara başlayan Buber, cumartesi günü iç sahada oynanacak Erbaaspor maçıyla ilk sınavına çıkacak. 

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