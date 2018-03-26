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Spor

Tire 1922'den acı açılış

TİRE, (DHA) TFF 3

26 Mart 2018 16:35

TİRE, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup\'ta 3 yıldır yolunu gözlediği yeni stadına Van Büyükşehir Belediyespor randevusuyla birlikte kavuşan Tire 1922, açılış maçında rakibine 2-1 yenilerek Play-Off şansını zora soktu. Tire Belediyesi\'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle 60 milyon TL\'ye yaptırdığı, kentte eşi bulunmayan 15 bin kişilik UEFA standartlarındaki tesisin açılışına koşan Tireliler, mağlubiyetle büyük üzüntü yaşadı. Bu sonuçla Tire, sezonun bitimine 6 hafta kala Play-Off barajının 5 puan gerisine düştü. Maliyetinin yüzde 80\'ini Büyükşehir Belediyesi\'nin karşıladığı Tire Stadı\'nın inşaatı Eylül 2015\'te başlamıştı.

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