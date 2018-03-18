Tire 1922 Spor evinde güldü

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta deplasmanda 5\'te 5 yaptıktan sonra evinde Gölcükspor\'u 2-1 mağlup eden Tire 1922 Spor, iç sahadaki galibiyet özlemine son verdi.

Tire\'de çıktığı son 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, Gölcükspor zaferiyle taraftarının gönlünü aldı. İlk 5 iddiasını kuvvetlendiren İzmir ekibi gelecek hafta Van Büyükşehir Belediyespor\'u konuk edecek. Teknik direktör Nihat Balan, hedeflerinin Play-Off\'tan TFF 2\'nci Lig\'e yükselmek olduğunu belirterek, \"Bunu başaracak gücümüz var\" dedi.

