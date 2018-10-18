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Spor

Tire 1922 son nefeste

TİRE, (DHA) TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftaya maç eksiğine rağmen namağlup lider giren Tire 1922, 3-1 geriye düştüğü en yakın rakiplerinden Nevşehir Belediyespor deplasmanında 3-3'lük beraberliği son anlarda kurtardı

18 Ekim 2018 14:05

TİRE, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta haftaya maç eksiğine rağmen namağlup lider giren Tire 1922, 3-1 geriye düştüğü en yakın rakiplerinden Nevşehir Belediyespor deplasmanında 3-3\'lük beraberliği son anlarda kurtardı. 
Yenilmezlik unvanını korumayı başaran Tire, 84\'üncü dakikada Gökhan ve 90+4\'üncü dakikada Emrah\'ın golleriyle 1 puanı hanesine yazdırıp büyük sevinç yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip bu altın puana rağmen 1 gol averajla 2\'nci sıraya geriledi. Grupta 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan Tire, aynı puandaki Hekimoğlu Trabzon\'un gerisinde 2\'nci sırada kaldı. Tire temsilcisi, pazar günü Karaköprü Belediyespor\'u konuk edecek.

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