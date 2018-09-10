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Spor

Tire 1922 müthiş başladı

TİRE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 2 maçını kazanıp zirveye ortak olan Tire 1922, şampiyonluk hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı

10 Eylül 2018 17:00

TİRE, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ilk 2 maçını kazanıp zirveye ortak olan Tire 1922, şampiyonluk hedefine bu sezon ulaşmaya kararlı. Profesyonel kategoriye 2014 yılında yükseldikten sonra son 3 sezonda 2 kez Play-Off\'tan eli boş dönen Tire, bu sezona Büyükçekmece Tepecikspor\'u deplasmanda 2-1, Erzin Belediyespor\'u ise evinde 3-1 yenerek hızlı başladı. Geçen sezon ortasında hizmete giren yeni stadında kupa kaldırmaya kararlı olan kırmızı-beyazlı ekip, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası\'nda Turgutluspor\'u konuk edip pazar günü ligde Körfezspor deplasmanına çıkacak.

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