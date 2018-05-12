Tire 1922 final yolunda

TİRE, (DHA)

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off yarı final ilk maçında Diyarbekirspor\'u evinde 8 bin taraftarının önünde 1-0 mağlup eden Tire 1922\'de büyük sevinç yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibiyle 15 Mayıs Salı günü oynanacak rövanşta türlü galibiyet, beraberlik ve gol bulacağı tek farklı yenilgi halinde 2. Lig yolunda finale kalacak. Maç, geçen hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe mücadelesiyle kapılarını ilk kez açan Diyarbakır Stadı\'nda oynanacak. Tire, finale çıkıp tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanacak son sınavı da kazanırsa adını 2. Lig\'e yazdıracak. Grupta 24 Anagold Erzincanspor da yarı finalin ilk karşılaşmasında Ankara Demirspor\'u 1-0 yenerek avantaj elde etti.