Tire 1922 - Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Yiğit SOYLU / TİRE, (DHA)

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Fatih Pazı (xx)

TİRE 1922: Fatih (xx) - Semih (x) (Dk. 46 Bertuğ xxx), Burak (xx) (Dk. 77 Sergen xxx), Cemal (xx), Gökhan (xxx), Berke (xx), Hüseyin (x), Celal (xx), Emrah (xx), Furkan (x), Tugay (x) (Dk. 86 Hasan)

HEKİMOĞLU TRABZON: Mustafa (xx) - Selim (xx), Halil İbrahim (xxx), Cafercan (xxx), Hakan (xxx) (Dk. 77 Furkan x), Taha (x), Mertcan (xx), Tayfun Sabri (xxx), Emre (x), Emrullah (xx), Samet (xx) (Dk. 62 Dede x)

GOLLER: Dk. 28 Halil İbrahim (Hekimoğlu Trabzon), Dk. 87 Sergen (Tire 1922)

SARI KARTLAR: Furkan, Bertuğ, Emrah (Tire 1922), Taha, Mertcan (Hekimoğlu Trabzon)

KIRMIZI KART: Dk. 51 Furkan (Tire 1922)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Play-Off hattındaki Tire 1922, üst üste 2 galibiyetten sonra evinde lider Hekimoğlu Trabzon karşısında beraberliği 10 kişiyle son dakikalarda kurtardı: 1-1.

Tayfur Çiçek Stadı\'ndaki karşılaşmada 28\'inci dakikada Halil İbrahim\'in golüyle yenik duruma düşen kırmızı-beyazlılarda Furkan 51\'inci dakikada kırmızı kart gördü. 87\'nci dakikada sahneye çıkan Sergen, takımına 1 puanı getiren isim oldu. Bu sonuçla Hekimoğlu Trabzon 32 puanla koltuğunu korurken Tire puanını 27\'ye çıkardı.

11\'inci dakikada Hekimoğlu Trabzon, Taha Gür ile gole yaklaştı. Kaleci Fatih\'le karşı karşıya kalan Taha\'nın vuruşunu Fatih 2 hamlede kontrol etti.

28\'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta Tayfun Sabri\'nin ortasını Halil İbrahim ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk yarı konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

51\'inci dakikada ev sahibi 10 kişi kaldı. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Furkan, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

87\'nci dakikada Tire 1922 eşitliği yakaladı. Sergen, Bertuğ\'un kullandığı kornerden gelen topu ceza sahasında ağlara yollayıp skoru belirledi: 1-1.