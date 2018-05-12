TIR, tek şeride düşen yolda devrildi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde köprü çalışmasının yapıldığı bölgede TIR, şarampole devrildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.
Kaza, Samsun-İstanbul D-100 karayolu Ovacıksuyu köyü mevkisinde meydana geldi. Yönetimindeki 31 ARH 92 plakalı TIR ile Samsun\'dan İstanbul\'a giden Ali M., köprü yenileme sahasında yolun tek şeride düştüğünü fark etmeyince, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, şarampol devrildi. TIR şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.
FOTOĞRAFLI