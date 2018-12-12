TIR şoförü, silahlı saldırıda öldü

KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesinde kullandığı TIR\'ın dorse brandasını düzelttiği sırada kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan Mehmet Özdemir (43) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Kızıltepe\'den geçen İpekyolu\'nda meydana geldi. TIR şoförü Mehmet Özdemir, dorsenin brandasını düzeltmeye çalıştığı sırada iddiaya göre motosikletle yaklaşan kimliği belirsiz 2 kişi tabancayla ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi. Özdemir\'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, motosikletle kaçan 2 kişiyi, kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.