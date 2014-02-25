Timoşenko Almanya yolunda

Lideri olduğu Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada, Yulya Timoşenko'nun önce

Dublin'deki Avrupa Halk Partileri toplantısına katılacağı ardından da bel fıtığı

tedavisine başlamak üzere Berlin'e geleceği açıklandı. Timoşenko'nun

Başbakan

Angela Merkel'in davetlisi olarak Almanya'ya geleceği ve tedavisinin de Berlin Charite

Hastanesi'nde yapılacağı belirtildi. Avrupa Halk Partileri'nin toplantsı 6-7 Mart

tarihlerinde düzenlenecek. Almanya, daha önce de birçok kez Timoşenko'nun

Almanya'da tedavi olması konusunda

teklifte bulunmuştu.

Yulya Timoşenko, geçe hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in

yetkilerinin elinden alınmasından saatler sonra hapishane görevlilerinin gözetimi altında

tutulduğu hastaneden salıverilmişti. Eski Başbakan, 2011 yılında yetkisini kötüye

kullanmak suçundan yargılanmıştı. Cumartesi akşamı tekerlekli sandalye ile Kiev'deki

protestoların merkezi Bağımsızlık Meydanı'nda halka seslenen Timoşenko, geleceğe

dönük siyasi planları konusunda bilgi vermemişti. Ukrayna'da pek çok kişi

Timoşenko'nun 25 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağı

tahmininde bulunuyor. Timoşenko, AB yanlısı tutumuyla biliniyor.

Yeni Başbakan seçiliyor

Öte yandan, Ukrayna'da

Devlet Başkanı Yanukoviç'in yetkilerinin elinden alınması ve

hükümetin de düşmesi sonrasında bugün yeni başbakanın seçilmesi bekleniyor.

Adaylar arasında, Timoşenko'nun

Vatan Partisi'nin meclis grup başkanı ve eski

Meclis Başkanı Arseni Yatsenyuk'un adı öne çıkıyor. Eski Devlet Başkanı Viktor

Yanukoviç hakkında ise "kitlesel ölümlere sebebiyet vermek" suçundan yakalama emri

çıkartılmıştı. Yanukoviç'in nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

