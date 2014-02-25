Timoşenko Almanya yolunda

Lideri olduğu Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada, Yulya Timoşenko'nun önce
Dublin'deki Avrupa Halk Partileri toplantısına katılacağı ardından da bel fıtığı
tedavisine başlamak üzere Berlin'e geleceği açıklandı. Timoşenko'nun
Başbakan
Angela Merkel'in davetlisi olarak Almanya'ya geleceği ve tedavisinin de Berlin Charite
Hastanesi'nde yapılacağı belirtildi. Avrupa Halk Partileri'nin toplantsı 6-7 Mart
tarihlerinde düzenlenecek. Almanya, daha önce de birçok kez Timoşenko'nun
Almanya'da tedavi olması konusunda
teklifte bulunmuştu.
Yulya Timoşenko, geçe hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in
yetkilerinin elinden alınmasından saatler sonra hapishane görevlilerinin gözetimi altında
tutulduğu hastaneden salıverilmişti. Eski Başbakan, 2011 yılında yetkisini kötüye
kullanmak suçundan yargılanmıştı. Cumartesi akşamı tekerlekli sandalye ile Kiev'deki
protestoların merkezi Bağımsızlık Meydanı'nda halka seslenen Timoşenko, geleceğe
dönük siyasi planları konusunda bilgi vermemişti. Ukrayna'da pek çok kişi
Timoşenko'nun 25 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağı
tahmininde bulunuyor. Timoşenko, AB yanlısı tutumuyla biliniyor.
Yeni Başbakan seçiliyor
Öte yandan, Ukrayna'da
Devlet Başkanı Yanukoviç'in yetkilerinin elinden alınması ve
hükümetin de düşmesi sonrasında bugün yeni başbakanın seçilmesi bekleniyor.
Adaylar arasında, Timoşenko'nun
Vatan Partisi'nin meclis grup başkanı ve eski
Meclis Başkanı Arseni Yatsenyuk'un adı öne çıkıyor. Eski Devlet Başkanı Viktor
Yanukoviç hakkında ise "kitlesel ölümlere sebebiyet vermek" suçundan yakalama emri
çıkartılmıştı. Yanukoviç'in nerede olduğu belirsizliğini koruyor.