Timo Werner transferi resmen açıklandı

İngiliz devi Chelsea, RB Leipzig'in formda golcüsü Timo Werner'i resmen kadrosuna kattı. Werner'i Jürgen Klopp'lu Liverpool da çok istiyordu fakat bu transfer mali sebepler nedeniyle gerçekleşmemişti.

Premier Lig'de yeni sezonda şampiyonluk isteyen Chelsea, transferde bombayı patlattı. Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, RB Leipzig'in formda golcüsü Timo Werner'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.



İngiliz ekibi bu transfer için Leipzig'e 47.5 milyon sterlin ödeyecek. Werner ise haftalık 170 bin sterlin kazanacak.

Chelsea daha önce ise Ajax'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech'i transfer etmişti.