Times'ın sitelerine ücretli giriş başlıyor

T24 - İngiltere'nin Times ve sadece pazar günleri çıkan Sunday Times gazeteleri haziran ayından itibaren internet sitelerinin kullanımını ücrete tabi tutacak.



Gazetelerin sahibi News International şirketi, kullanıcıların siteye bir günlük erişim için 1 sterlin, haftalık aboneliğe ise 2 sterlin ödeyeceğini açıkladı.



News International, basın yayın dünyasında çok sayıda televizyon ve gazetesi olan Avustralyalı işadamı Rupert Murdoch'a bağlı.



BBC Türkçe'nin haberine göre internet üzerinden habere bedava erişilebilmesi, gazete satışlarındaki keskin düşüşün ana nedeni olarak görülüyor.



New International yöneticisi Rebekah Brooks, ''Habercilik işini ekonomik yönden heyecan verici bir hale getiren kritik bir adım attıklarını'' söyledi.



Ancak gözlemciler, internette bedava haber ve yoruma ulaşmak bu kadar kolayken Times'ın kendi sitelerini ücretli kılmasını riskli bir strateji olarak görüyor.



Times editörü James Harding, riskin farkında olduklarını söylüyor. Ama Harding'e göre dijital ortamda müzik sektöründe yaşananlar ücretli gazete fikrine de cesaret veriyor:



''Bedava şarkı indirmeye başlanınca, müzik sanayiinin sonunun geldiği söylenmişti. Ama insanların şimdi istedikleri müziği ücretli sitelerden indirdiklerini görüyoruz.''



Rebekah Brooks, gazeteciliklerine güvendiklerini ve bir değeri olduğunu düşündüklerini belirtiyor.



Fakat BBC medya muhabiri Torin Douglas, Times sitesini ziyaret eden binlerce kullanıcının ücret uygulamasıyla birlikte başka sitelere kayacağının düşünüldüğünü bildiriyor.



Muhabirimiz, haftada 2 sterlin tutan abonelik ücretinin ne kadar düşük bir miktar olduğuna işaret eden reklam kampanyalarının yolda olduğunu belirtiyor.



Internetin yaygınlaşmasıyla satışları azalan gazeteler, Times'ın dijital ortamda para uygulamasını büyük bir dikkatle izleyecek.



Giderek azalan okur sayısı nedeniyle zarar eden Independent ve pazar günleri çıkan Independent on Sunday gazeteleri, sadece 1 sterlin karşılığında, Rus işadamı Alexander Lebedev'e satıldı.



Rus milyarder, bundan önce İngiltere'nin Evening Standard gazetesini de satın almıştı.

